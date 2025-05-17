الرئيس العراقي: قمة بغداد تعقد في ظروف بالغة التعقيد

وأضاف "ملتزمون بمبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام سيادة الدول وحسن الجوار".
وتابع "الهدف الأسمى من عقد قمتنا اليوم هو توحيد مواقفنا تجاه التحديات المتزايدة".
وأعرب رشيد عن تقديره لجهود الجامعة العربية بهذه المرحلة الحساسة.
وانطلقت ظهر السبت أعمال الدورة 34 من القمة العربية، في العاصمة العراقية بغداد.
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