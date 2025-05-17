الرئيس العراقي: قمة بغداد تعقد في ظروف بالغة التعقيد

الوكيل الإخباري- قال رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد إن قمة بغداد تعقد في ظـل ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهـدد منطقتنا.

اضافة اعلان



وأضاف "ملتزمون بمبادئ الأمم المتحدة القائمة على احترام سيادة الدول وحسن الجوار".



وتابع "الهدف الأسمى من عقد قمتنا اليوم هو توحيد مواقفنا تجاه التحديات المتزايدة".



وأعرب رشيد عن تقديره لجهود الجامعة العربية بهذه المرحلة الحساسة.