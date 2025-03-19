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الرئيس اللبناني: إسرائيل تعرقل تنفيذ القرار 1701

الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون
جوزاف عون
 
الأربعاء، 19-03-2025 08:32 م

الوكيل الإخباري-    أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن "استمرار احتلال إسرائيل لأراض وتلال في الجنوب يعرقل تنفيذ القرار 1701، ويتناقض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي".
جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

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وقال إنه مقتنع بأن "لبنان لا يمكن أن ينهض من جديد من دون إصلاحات، وبالتالي فإن هذا المطلب ليس مطلبا دوليا او إقليميا، بل حاجة لبنانية"، مؤكدا أن "توجهات العهد والحكومة واضحة لجهة السير بهذه الإصلاحات على مختلف المستويات".

 
 
gnews

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