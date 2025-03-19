الرئيس اللبناني: إسرائيل تعرقل تنفيذ القرار 1701

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.
وقال إنه مقتنع بأن "لبنان لا يمكن أن ينهض من جديد من دون إصلاحات، وبالتالي فإن هذا المطلب ليس مطلبا دوليا او إقليميا، بل حاجة لبنانية"، مؤكدا أن "توجهات العهد والحكومة واضحة لجهة السير بهذه الإصلاحات على مختلف المستويات".
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