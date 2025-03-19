الرئيس اللبناني: إسرائيل تعرقل تنفيذ القرار 1701

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، أن "استمرار احتلال إسرائيل لأراض وتلال في الجنوب يعرقل تنفيذ القرار 1701، ويتناقض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني الماضي".

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك اليوم الأربعاء، في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

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