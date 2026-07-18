الرئيس اللبناني إلى واشنطن للقاء ترامب

07:29 م

الوكيل الإخباري- غادر الرئيس اللبناني جوزاف عون بيروت السبت، إلى الولايات المتحدة حيث يلتقي نظيره دونالد ترامب في 21 تموز/يوليو، في ظل مفاوضات برعاية أميركية تجريها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل، محورها انسحاب قواتها من مناطق تحتلها منذ حربها الأخيرة مع حزب الله. اضافة اعلان





وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس لبناني للولايات المتحدة منذ 2009، حين استقبل باراك أوباما ميشال سليمان.



وأوضح بيان للرئاسة اللبنانية أن عون سيلتقي ترامب، ويعقد "لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة إلى تثبيت وقف إطلاق النار" إضافة إلى "انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها".



بدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات في نيسان/أبريل هي الأولى منذ عقود، بهدف انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق الواسعة التي تحتلها، وإنهاء حالة الحرب بينهما.



وأبرما في 26 حزيران/يونيو اتفاقا إطاريا ينصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من "منطقتين تجريبيتين".



واتفق البلدان خلال جولة محادثات جديدة في روما هذا الأسبوع على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا للاتفاق بين الطرفين، وفق ما أعلنت واشنطن.



ولا يحدّد الاتفاق الإطاري جدولا زمنيا للانسحاب، في حين تكرر إسرائيل على لسان مسؤولين فيها، أن قواتها لن تنسحب من "منطقة أمنية" بعمق 10 كيلومترات عن حدودها، إلا بعد نزع سلاح حزب الله، في خطوة يشكك محللون بقدرة الدولة اللبنانية على إنجازها.



ويرفض حزب الله تسليم سلاحه والتفاوض المباشر مع إسرائيل ومخرجاته، ويعوّل على داعمته إيران من أجل وقف الحرب.



وفي حين تراجعت وتيرة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله منذ حزيران/يونيو، إلا أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غارات وعمليات تفجير في جنوب لبنان.



وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية السبت عن ضربات إسرائيلية جديدة في جنوب لبنان طالت بلدتين في منطقتي صور والنبطية.



وبعد ظهر السبت، أفادت عن "شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة... في بلدة المنصوري في قضاء صور، وعلى الفور تحركت سيارات الإسعاف إلى المكان".



كما أفادت بأن أحياء في البلدة ذاتها تعرضت لضربات إسرائيلية فجر السبت.



وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عصر السبت "تفجيرا كبيرا عند أطراف بلدة زوطر الشرقية".



من جهته، نعى الجيش اللبناني جنديا قضى السبت "جرّاء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري".



وعلى وقع التوتر الإقليمي، طلبت السفارة الأميركية في بيروت من مواطنيها الجمعة "عدم السفر إلى لبنان".







