الرئيس اللبناني: لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب

10:57 م

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أنه لن يلتقي برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. اضافة اعلان





وقال عون مخاطبا حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مقابلة أذاعتها شبكة (سي.إن.إن) الاثنين إن "الحلول العسكرية لن توفر لكم الأمان والأمن لسكان الشمال".



وأضاف عون "نحن جاهزون وملتزمون وراغبون، فهل أنتم كذلك؟ إذا كنتم كذلك، فلنجلس ونتحدث. وإذا لم تكونوا راغبين، فلن نعيش في أمن وأمان".





