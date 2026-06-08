الرئيس اللبناني: لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب

وقال عون مخاطبا حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مقابلة أذاعتها شبكة (سي.إن.إن) الاثنين إن "الحلول العسكرية لن توفر لكم الأمان والأمن لسكان الشمال".
وأضاف عون "نحن جاهزون وملتزمون وراغبون، فهل أنتم كذلك؟ إذا كنتم كذلك، فلنجلس ونتحدث. وإذا لم تكونوا راغبين، فلن نعيش في أمن وأمان".
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