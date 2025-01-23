الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

وخلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، شدد عون على "ضرورة عودة النازحين السوريين لا بقاءهم في لبنان"، وطلب من الأمم المتحدة تنظيم مواكب العودة وتوفير الدعم اللازم لها".
ودعا إلى "وقف التسلل عبر جانبي الحدود بين لبنان وسوريا".
بدوره، قال غراندي: "التغييرات في سوريا ستسمح للنازحين بالعودة الى بلدهم"، داعيا السلطات اللبنانية إلى "العمل معا لدعم النازحين بما يضمن تثبيت عودتهم والسلطات السورية الجديدة طلبت إعادتهم بصورة تدريجية".
-
أخبار متعلقة
-
تسببا بمقتل شاب أسود .. ترامب يخرج ضابطي شرطة من السجن
-
سيارتو: الاتصالات بين بوتين وترامب تعطي أملا بتسوية الأزمة الأوكرانية
-
تنظيم الدولة يتبنى قتل عامل صيني في أفغانستان
-
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بفندق تركي إلى 78
-
أول رحلة ركاب من اسطنبول إلى مطار دمشق منذ 13 عاما - فيديو
-
طالب بولاية تينيسي الأميركية يطلق النار في مدرسة ويقتل فتاة قبل أن ينتحر
-
كابوس ترامب يفسد الحلم الأمريكي أمام اللاجئين
-
أوجلان على أعتاب إعلان تاريخي.. دعوة لمناصريه لإلقاء السلاح في شباط المقبل