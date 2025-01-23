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الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

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جانب من اللقاء
الخميس، 23-01-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري- شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ووقف التسلل عبر جانبي الحدود بين لبنان وسوريا.

وخلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، شدد عون على "ضرورة عودة النازحين السوريين لا بقاءهم في لبنان"، وطلب من الأمم المتحدة تنظيم مواكب العودة وتوفير الدعم اللازم لها".

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ودعا إلى "وقف التسلل عبر جانبي الحدود بين لبنان وسوريا".


بدوره، قال غراندي: "التغييرات في سوريا ستسمح للنازحين بالعودة الى بلدهم"، داعيا السلطات اللبنانية إلى "العمل معا لدعم النازحين بما يضمن تثبيت عودتهم والسلطات السورية الجديدة طلبت إعادتهم بصورة تدريجية".

 

RT

 
gnews

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عربي ودولي الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم



 




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