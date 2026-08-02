الزيدي يشدد على منع أي تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار

12:11 ص

الوكيل الإخباري- شدّد القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي، أمس السبت، على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، فيما وجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار أي خروقات محتملة. اضافة اعلان





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ترأس اليوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية في المنطقة".



وأضاف، أن "القائد العام شدّد خلال الاجتماع على منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، ووجه بوضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة".



وتابع البيان، "كذلك فقد وجه الزيدي الأجهزة الأمنية العراقية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية السيادة وحسن الجوار".



وأشار إلى أن "الاجتماع أكّد جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن محيطنا الإقليمي وتجدد التزامها الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقًا أو ممرًا للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، في إطار مسؤوليتها لحفظ السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي".





