السعودية.. أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين

الوكيل الإخباري- أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين والوزراء.



وشملت الأوامر الملكية، تعيين فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيراً للاستثمار، خلفاً لخالد الفالح الذي تم تعيينه وزيراً للدولة عضواً بمجلس الوزراء.

اضافة اعلان



كما أعفي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب من منصب النائب العام، وعُين مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.



وعُين خالد بن محمد بن ناصر اليوسف، في منصب النائب العام بمرتبة وزير، وأعفي من منصب رئيس ديوان المظالم، كما عُين علي بن أحمد بن محمد الأحيدب، رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير.



الأوامر الملكية تضمنت تعيين الأمير بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة، وإعفائه من منصب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.



كما عُين الأمير سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود عضواً في مجلس الشورى.



وأعفيت الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود من منصب نائب وزير السياحة، وعُيّنت مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.



كما صدر أمر ملكي، بتعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود، نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، وإعفائه من منصب محافظ الطائف.



وأعفي نجم بن عبدالله الزيد نائب وزير العدل من منصبه، وعُيّن مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.



كما أُعفي محمد بن مهنا بن عبد العزيز المهنا، من منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وعُيّن مساعداً لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة.



وأعفي عبد العزيز بن عبدالرحمن بن عبد العزيز العريفي من منصب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعُيّن محافظاً لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة.



وجاء في الأوامر الملكية، إعفاء أحمد بن عبدالعزيز بن البراهيم العيسى من منصب مدير عام المباحث العامة، بناءً على طلبه لظروفه الصحية.



وعيّن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المغلوث، نائباً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة.



وأعفي هيثم بن عبد الرحمن بن عبد الله العوهلي، من منصب نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعُيّن محافظاً لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة.



وعُيّن سليمان بن محمد بن عبد الله القناص، مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، كما عُين عساف بن سالم بن فيصل أبو ثنين، مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.



وعيّن ثامر بن محمد بن قالط الحربي، مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة، كما عُيّن عبدالله بن فهد بن محمد بن فارس وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.



شملت الأوامر الملكية أيضاً، تعيين فواز بن زنعاف بن فواز السهلي، رئيساً للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة، وبدر بن براهيم بن براهيم السويلم، نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة.



كما تم تعيين عبد المحسن بن محمد بن حمود المزيد، نائباً لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة، وسعد بن عواض بن رجاء الحربي، نائباً لوزير التعليم "للتعليم العام" بالمرتبة الممتازة.



وعُين فيحان بن فهد بن غازي السهلي، مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة، وسعد بن صالح بن محمد اللحيدان، مستشاراً بمكتب رئيس أمن الدولة بالمرتبة الممتازة.