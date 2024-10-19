السعودية.. إحالة مسؤولين للتحقيق بعد تقرير إخباري

الوكيل الإخباري- أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، عدداً من المسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق؛ بسبب بث تقرير إخباري خالف الأنظمة والسياسة الإعلامية المتبعة في المملكة.

اضافة اعلان