السعودية.. إحالة مسؤولين للتحقيق بعد تقرير إخباري

وأكدت الهيئة أنها تتابع التزام الوسائل الإعلامية باللوائح والقوانين، مشددةً على ضرورة احترام السياسة الإعلامية الوطنية والابتعاد عن المحتوى المخالف.
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