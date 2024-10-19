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السعودية.. إحالة مسؤولين للتحقيق بعد تقرير إخباري

العلم السعودي
السعودية
السبت، 19-10-2024 10:53 م

الوكيل الإخباري-   أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية، عدداً من المسؤولين في إحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق؛ بسبب بث تقرير إخباري خالف الأنظمة والسياسة الإعلامية المتبعة في المملكة.

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وأكدت الهيئة أنها تتابع التزام الوسائل الإعلامية باللوائح والقوانين، مشددةً على ضرورة احترام السياسة الإعلامية الوطنية والابتعاد عن المحتوى المخالف.  

 
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