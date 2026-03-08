الأحد 2026-03-08 01:19 ص

السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة شرق الرياض

رحّبت وزارة خارجية السعودية، الأربعاء، بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية. وفي بيان لها، أكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما
السعودية
 
الأحد، 08-03-2026 12:14 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة شرق مدينة الرياض.

اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلاً عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، أنها "اعترضت ودمرت الطائرة المسيّرة في منطقة شرق الرياض".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البحرين: قتيل وإصابتان جراء سقوط شظايا صاروخ بمدينة سلمان الصناعية

عربي ودولي البحرين: اعتراض وتدمير 92 صاروخا و151 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات

صورة أرشيفية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

عربي ودولي أمير قطر: لن نتوانى في الدفاع عن سيادتنا وأمننا ومصالحنا الوطنية

علما السعودية وإيران.

عربي ودولي رويترز: الرياض أبلغت إيران بأن استمرار الهجمات على السعودية قد يدفعها للرد بالمثل

علم إيران

عربي ودولي إيران: العدوان الأميركي الإسرائيلي فشل في تفكيك البلاد

رحّبت وزارة خارجية السعودية، الأربعاء، بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية. وفي بيان لها، أكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما

عربي ودولي السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة شرق الرياض

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم

أخبار محلية "الطيران المدني": حركة الملاحة الجوية في المطارات الأردنية تشهد استقرارا تدريجيا

مجلس عمداء الجامعة الأردنية يعلن عن تعديل التقويم الجامعي

أخبار محلية الجامعة الأردنية تنظم أنشطة وفعاليات اجتماعية ورمضانية

علم الكويت

عربي ودولي "الدفاع الكويتية": تدمير 12 صاروخا باليستيا والتعامل بنجاح مع 23 مسيرة



 






الأكثر مشاهدة