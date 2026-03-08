السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة شرق الرياض

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلاً عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، أنها "اعترضت ودمرت الطائرة المسيّرة في منطقة شرق الرياض".
