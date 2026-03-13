الجمعة 2026-03-13 03:56 ص

السعودية: اعتراض وتدمير 12 مسيّرة بعد دخولها للمجال الجوي

الجمعة، 13-03-2026 03:17 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، إنّه تم اعتراض وتدمير 12 مسيّرة بعد دخولها للمجال الجوي السعودي، وفقا لوكالة الانباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف المالكي، فجر الجمعة، أنه تم اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي.

 
 


