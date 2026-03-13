السعودية: اعتراض وتدمير 12 مسيّرة بعد دخولها للمجال الجوي

وأضاف المالكي، فجر الجمعة، أنه تم اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس التعاون الخليجي: الهجمات الإيرانية طالت منشآت مدنية
-
الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر للدول لشراء النفط الروسي العالق في البحر
-
الجيش الأميركي: تحطم طائرة تزويد وقود أميركية غرب العراق
-
ترامب: الحرب على إيران تمضي "بسرعة كبيرة"
-
فقدان طائرة تزويد بالوقود أميركية وعمليات البحث جارية
-
إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران نحو أهداف في المنطقة
-
طهران: ينبغي للسفن التنسيق مع البحرية لعبور مضيق هرمز
-
إصابة 6 جنود فرنسيين جراء "هجوم بمسيرات" في العراق