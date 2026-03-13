السعودية: اعتراض وتدمير 12 مسيّرة بعد دخولها للمجال الجوي

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، إنّه تم اعتراض وتدمير 12 مسيّرة بعد دخولها للمجال الجوي السعودي، وفقا لوكالة الانباء السعودية الرسمية (واس).

