السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
أخبار متعلقة
الرئيس الإيراني: أميركا وإسرائيل يثيران الفتنة بين إيران وجيرانها
ترامب وبوتين يبحثان في مكالمة هاتفية حربي ايران واوكرانيا
المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً
ترامب : الحرب "انتهت إلى حد كبير"
الاتحاد الأوروبي يندد بشدة بالهجمات الإيرانية
486 قتيلا حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب
صافرات الإنذار تدوي في شمال "إسرائيل"
أمير الكويت لم نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضد إيران