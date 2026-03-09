الثلاثاء 2026-03-10 12:06 ص

السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

السعودية: نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمننا
السعودية
 
الإثنين، 09-03-2026 11:24 م

الوكيل الإخباري-   صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، الاثنين، بأنه تم اعتراض وتدمير 9 مسيرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

 
 


