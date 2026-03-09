السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيّرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

الوكيل الإخباري- صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، الاثنين، بأنه تم اعتراض وتدمير 9 مسيرات بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

