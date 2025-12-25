السعودية: التصعيد غير المبرر في حضرموت والمهرة أضر بمصالح الشعب اليمني

الوكيل الإخباري- أكدت المملكة العربية السعودية، الخميس، أن التحركات العسكرية في محافظتي حضرموت، والمهرة باليمن، التي قام بها مؤخراً المجلس الانتقالي الجنوبي، قد تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، مما أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية وجهود التحالف.

