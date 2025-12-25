السعودية: التصعيد غير المبرر في حضرموت والمهرة أضر بمصالح الشعب اليمني

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، صباح الخميس، "آثرت المملكة طيلة الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين".
-
أخبار متعلقة
-
كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية
-
طاجيكستان: سقوط قتلى في اشتباك مسلح على الحدود مع أفغانستان
-
الجيش الروسي يستخدم روبوتا مجهزا بألغام وأسلحة متنوعة
-
جريمة غامضة عثر على ضحاياها في أماكن متفرقة من ليختنشتاين
-
الكرملين يكشف ما إذا كان الرئيس بوتين سيلقي رسالة أمام الجمعية الفيدرالية هذا العام
-
الولايات المتحدة تهنئ عصفورة بالفوز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس
-
ترامب: الولايات المتحدة تحتاج إلى المزيد من الأشخاص ذوي الذكاء العالي
-
الداخلية السورية: القبض على قيادي في "داعش" بريف دمشق