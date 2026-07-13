السعودية: الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليسيتية أطلقها الحوثيون

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد صاروخي جديد أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.
وأضاف أن قوات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم وفق الإجراءات الاعتيادية.
ونفذت حركة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المملكة العربية السعودية، مستهدفة "مطار أبها الدولي" الواقع جنوب غرب المملكة بالقرب من الحدود السعودية اليمنية.
وذكرت مصادر مطلعة أن "الهجوم المشترك جاء ردا على الهجوم السعودي الذي استهدف مطار صنعاء اليوم"، موضحة أن "الهجوم الصاروخي والجوي تسبب في إرباك حركة الطيران بمطار أبها الدولي الذي يعد من المنشآت الحيوية في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة".
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