الإثنين 2026-07-13 10:18 م

السعودية: الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليسيتية أطلقها الحوثيون

السعودية: الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليسيتية أطلقها الحوثيون
السعودية: الدفاعات الجوية تعاملت مع صواريخ باليسيتية أطلقها الحوثيون
 
الإثنين، 13-07-2026 08:59 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن الدفاعات الجوية تعاملت بنجاح مع صواريخ باليستية أطلقتها حركة أنصار الله الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، دون وقوع أي أضرار أو إصابات.اضافة اعلان


وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد صاروخي جديد أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم وفق الإجراءات الاعتيادية.

ونفذت حركة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، هجوما مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه المملكة العربية السعودية، مستهدفة "مطار أبها الدولي" الواقع جنوب غرب المملكة بالقرب من الحدود السعودية اليمنية.

وذكرت مصادر مطلعة أن "الهجوم المشترك جاء ردا على الهجوم السعودي الذي استهدف مطار صنعاء اليوم"، موضحة أن "الهجوم الصاروخي والجوي تسبب في إرباك حركة الطيران بمطار أبها الدولي الذي يعد من المنشآت الحيوية في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

كأس العالم ضربة موجعة لإنجلترا قبل مواجهة الأرجنتين

عراقجي ردا على ترامب: إيران كانت وستبقى "حارسة" مضيق هرمز

عربي ودولي عراقجي ردا على ترامب: إيران كانت وستبقى "حارسة" مضيق هرمز

ب

عربي ودولي ترامب يبلغ الكونغرس الأمريكي رسميا باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران

بني مصطفى: المرأة الأردنية شريك أساسي في بناء الدولة الحديثة

أخبار محلية بني مصطفى: المرأة الأردنية شريك أساسي في بناء الدولة الحديثة

ل

أخبار محلية حداد تحرز برونزية آسيا للشباب بالجوجيتسو

ل

أخبار محلية وزير الشباب يبحث مع أندية المحترفين في إربد مشروع تأهيل أرضية ملعب الحسن

الجيش الأميركي يكشف موعد بدء الحصار على موانئ إيران

عربي ودولي الجيش الأميركي يكشف موعد بدء الحصار على موانئ إيران

ل

أخبار محلية نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي



 
 






الأكثر مشاهدة

 