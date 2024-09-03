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السعودية: الناقلة أمجاد لم تستهدف في البحر الأحمر

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الثلاثاء، 03-09-2024 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)‭‭ ‬‬اليوم الثلاثاء إن الناقلة أمجاد المملوكة لها كانت تبحر في البحر الأحمر أمس الاثنين بالقرب من ناقلة أخرى تعرضت لهجوم لكنها لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي أضرار أو إصابات.

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وأضافت الشركة في بيان "نؤكد بشكل لا لبس فيه أن "أمجاد" لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي إصابات أو أضرار. لا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع".

وأوضحت "أبلغت البحري جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمنا ونحن نراقب الوضع عن كثب".

 
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