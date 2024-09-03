السعودية: الناقلة أمجاد لم تستهدف في البحر الأحمر

الوكيل الإخباري- قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)‭‭ ‬‬اليوم الثلاثاء إن الناقلة أمجاد المملوكة لها كانت تبحر في البحر الأحمر أمس الاثنين بالقرب من ناقلة أخرى تعرضت لهجوم لكنها لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي أضرار أو إصابات.

اضافة اعلان