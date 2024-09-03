السعودية: الناقلة أمجاد لم تستهدف في البحر الأحمر

وأضافت الشركة في بيان "نؤكد بشكل لا لبس فيه أن "أمجاد" لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي إصابات أو أضرار. لا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع".
وأوضحت "أبلغت البحري جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمنا ونحن نراقب الوضع عن كثب".
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