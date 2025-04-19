السعودية: انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

واختتمت الإدارة العامة للمرور بيانها بتوجيه الشكر للمواطنين والمقيمين الذين استجابوا للمبادرة خلال فترة المهلة، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات ستخضع للتقييم المستمر في إطار جهود تطوير منظومة السلامة المرورية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خفض الحوادث والخسائر المترتبة عليها.
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