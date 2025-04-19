السعودية: انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

الوكيل الإخباري- أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية رسميًا عن انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، والتي انتهت الجمعة، بعد فترة تمديد استمرت عدة أشهر، مكّنت المواطنين والمقيمين من تسوية مخالفاتهم بأسعار مخفّضة، في خطوة هدفت لتعزيز الامتثال المروري.

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وأكدت الإدارة في بيان صادر عنها أن المبادرة لاقت إقبالًا واسعًا من الأفراد والمؤسسات، حيث تجاوز عدد المستفيدين من التخفيضات 3 ملايين مستفيد في مختلف مناطق المملكة، في مؤشر على الاستجابة الإيجابية للمبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في "المرور".