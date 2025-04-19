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السعودية: انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

علم السعودية
السعودية
 
السبت، 19-04-2025 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية رسميًا عن انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%، والتي انتهت الجمعة، بعد فترة تمديد استمرت عدة أشهر، مكّنت المواطنين والمقيمين من تسوية مخالفاتهم بأسعار مخفّضة، في خطوة هدفت لتعزيز الامتثال المروري.

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وأكدت الإدارة في بيان صادر عنها أن المبادرة لاقت إقبالًا واسعًا من الأفراد والمؤسسات، حيث تجاوز عدد المستفيدين من التخفيضات 3 ملايين مستفيد في مختلف مناطق المملكة، في مؤشر على الاستجابة الإيجابية للمبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في "المرور".

 

 وأشار البيان إلى أن جميع المخالفات غير المسددة حتى نهاية يوم الجمعة 18 أبريل، ستُعاد إلى قيمتها الأصلية اعتبارًا من السبت، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين المرورية من أجل سلامة الأرواح والممتلكات، ومواصلة تبني السلوك المروري الإيجابي.

واختتمت الإدارة العامة للمرور بيانها بتوجيه الشكر للمواطنين والمقيمين الذين استجابوا للمبادرة خلال فترة المهلة، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات ستخضع للتقييم المستمر في إطار جهود تطوير منظومة السلامة المرورية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في خفض الحوادث والخسائر المترتبة عليها.

 
gnews

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