السعودية تؤكد ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- أكّدت السعودية، الثلاثاء، أهمية تعزيز دور المنظمة في حماية القانون الدولي ودعم القضية الفلسطينية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

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