السعودية تؤكد ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية

وشددت السعودية، باسم المجموعة العربية، في مداخلة خلال جلسة الاستماع إلى المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ماريا إسبينوزا، على دعم الدول العربية لجهود الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الدولية، وتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة.
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