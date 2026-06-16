الثلاثاء 2026-06-16 02:50 م

السعودية تؤكد ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية

السعودية تدعو إلى "عدم التصعيد" مع ترنح وقف النار الأميركي الإيراني
السعودية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 01:48 م

الوكيل الإخباري-   أكّدت السعودية، الثلاثاء، أهمية تعزيز دور المنظمة في حماية القانون الدولي ودعم القضية الفلسطينية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

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وشددت السعودية، باسم المجموعة العربية، في مداخلة خلال جلسة الاستماع إلى المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، ماريا إسبينوزا، على دعم الدول العربية لجهود الأمم المتحدة وتعزيز دورها في مواجهة التحديات الدولية، وتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة.

 
 


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