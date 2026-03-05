الخميس 2026-03-05 03:00 ص

السعودية تتصدى لثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج

بيان عاجل صادر عن السعودية بعد استهداف القاعدة الأمريكية على أراضيها
السعودية
 
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الدفاع السعودية، فجر الخميس، إن المنظومات الدفاعية اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.

وجددت السعودية تأكيدها بأنها ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين فيها أمام تكرار الاعتداءات الإيرانية.

 
 


