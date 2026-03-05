السعودية تتصدى لثلاثة صواريخ كروز خارج مدينة الخرج

وجددت السعودية تأكيدها بأنها ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين فيها أمام تكرار الاعتداءات الإيرانية.
