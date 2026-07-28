السعودية تتوعد "المليشيات" وتوجه رسالة للعراق

الوكيل الإخباري- أكدت المملكة العربية السعودية أنها لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، في الرد الحازم على أي أعمال عدائية، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

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وأدان المجلس بأشد العبارات "اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر"، مؤكدا ضمن هذا السياق أن المملكة "لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، في الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب".