الثلاثاء 2026-07-28 10:44 م

السعودية تتوعد "المليشيات" وتوجه رسالة للعراق

السعودية تتوعد "المليشيات" وتوجه رسالة للعراق
السعودية تتوعد "المليشيات" وتوجه رسالة للعراق
 
الثلاثاء، 28-07-2026 09:17 م

الوكيل الإخباري-   أكدت المملكة العربية السعودية أنها لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، في الرد الحازم على أي أعمال عدائية، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.

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وأدان المجلس بأشد العبارات "اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر"، مؤكدا ضمن هذا السياق أن المملكة "لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، في الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب". 

 

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم "لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان"، معربا عن تقديره "لمواقف دول العالم والمنظمات الدولية المنددة بالاعتداءات الإجرامية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في المملكة بكل كفاية واقتدار"، وفق البيان.

جاء ذلك عقب جلسة للحكومة السعودية اليوم الثلاثاء، ترأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقدت في جدة.

 
 


gnews

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