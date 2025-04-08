السعودية تحدد آخر موعد لدخول المعتمرين

وأوضحت الوزارة، في بيان، الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لموسم الحج، وأن يوم 1 من ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 نيسان 2025 هو الموعد النهائي لمغادرة المعتمرين، مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة يعرض أصحابها للعقوبات النظامية.
وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام إسرائيلي: جنود احتياط يهددون بالتوقف عن الخدمة إذا أقيل بار
-
المحكمة العليا الإسرائيلية ترجئ قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
-
نتنياهو: الخيار العسكري مطروح إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران
-
نتنياهو: الخيار العسكري ضد طهران لا مفر منه
-
الكرملين: ندعم المحادثات بين أميركا وإيران بشأن البرنامج النووي
-
الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة امير
-
تصعيد جديد بين الكوريتين وطلقات تحذيرية تنطلق من سيئول
-
إعلام إيراني يكشف عن وفود المفاوضات الإيرانية الأمريكية في عُمان