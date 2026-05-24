السعودية تحدد الاشتراطات الفنية لمنتجات الإحرام قبل بدء موسم الحج

الوكيل الإخباري- كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في منتجات الإحرام (الرداء والإزار) ونسبة الأنسجة القطنية فيهما قبل موسم الحج.

ذكر بيان وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "مختبر منتجات النسيج التابع لها يُجري اختبارات دقيقة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السعودية"، مشيرة إلى أن ذلك "يسهم في رفع جودة المنتجات المتداولة في الأسواق وتعزيز سلامة وراحة الضيوف خلال موسم الحج".

وأوضحت الهيئة أن "مختبر منتجات النسيج يختص بفحص واختبار مختلف أنواع الأقمشة والمنتجات النسيجية، بما في ذلك منتجات الإحرام، للتأكد من مطابقتها للمتطلبات الفنية المعتمدة".