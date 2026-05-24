السعودية تحدد الاشتراطات الفنية لمنتجات الإحرام قبل بدء موسم الحج

ارشيفية
 
الأحد، 24-05-2026 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في منتجات الإحرام (الرداء والإزار) ونسبة الأنسجة القطنية فيهما قبل موسم الحج.

ذكر بيان وكالة الأنباء السعودية "واس" أن "مختبر منتجات النسيج التابع لها يُجري اختبارات دقيقة للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السعودية"، مشيرة إلى أن ذلك "يسهم في رفع جودة المنتجات المتداولة في الأسواق وتعزيز سلامة وراحة الضيوف خلال موسم الحج".

 

وأوضحت الهيئة أن "مختبر منتجات النسيج يختص بفحص واختبار مختلف أنواع الأقمشة والمنتجات النسيجية، بما في ذلك منتجات الإحرام، للتأكد من مطابقتها للمتطلبات الفنية المعتمدة".

 

ولفتت إلى أن "الرداء والإزار يجب أن يكونا متساويين في الأبعاد، وأن تتجاوز نسبة الألياف القطنية فيهما 99%، مع خلوهما من مادة البوليستر والبقع والزخارف التي لا تتوافق مع الآداب الإسلامية".

كما شددت الهيئة السعودية على المستهلكين ضرورة التحقق من البطاقة الإيضاحية للمنتج قبل الشراء، والتأكد من بياناته الأساسية ومكوناته ونسبة القطن المستخدمة فيه، بما يساعد على اختيار المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

 
 








