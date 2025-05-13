السعودية تحذر من محاولات الحج بلا تصريح

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن أداء مناسك الحج لهذا العام لن يكون إلا من خلال التصاريح اللازمة.

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وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات الناظمة لتيسير مناسك الحج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحاج.