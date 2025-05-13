الثلاثاء 2025-05-13 01:14 م
 

السعودية تحذر من محاولات الحج بلا تصريح

علم السعودية
السعودية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن أداء مناسك الحج لهذا العام لن يكون إلا من خلال التصاريح اللازمة.

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وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات الناظمة لتيسير مناسك الحج وتحسين جودة الخدمات المقدمة للحاج.


وأشارت الى معاقبة كل من يُضبط محاولًا أداء الحج دون تصريح بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال "3783 دينارا أردنيا"، ونفس الغرامة لحاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها في حال دخولهم أو محاولتهم دخول مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من الأول من ذي القعدة وحتى نهاية 14 ذي الحجة، كما تشمل الإجراءات ترحيل المخالفين من المقيمين والمتسللين ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات إلى جانب مصادرة المركبات التي تُستخدم في نقل المخالفين.

 
gnews

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