الإثنين 2026-03-16 06:51 م

السعودية تدعو إلى تحري هلال شوال في هذا الموعد

السعودية تدعو إلى تحري هلال شوال في هذا الموعد
السعودية تدعو إلى تحري هلال شوال في هذا الموعد
 
الإثنين، 16-03-2026 03:40 م
الوكيل الإخباري- دعت المحكمة العليا في السعودية، الإثنين، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء القادم.اضافة اعلان


وجاء في إعلان للمحكمة: "المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026".

وأضاف الإعلان: "ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتأمل المحكمةُ العليا "ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".

