السعودية تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى واستهداف الاحتلال لعيادة

كما أعربت عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
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