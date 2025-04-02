الأربعاء 2025-04-02 11:43 م
 

السعودية تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى واستهداف الاحتلال لعيادة

العلم السعودي
السعودية
 
الأربعاء، 02-04-2025 11:15 م

الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى.

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كما أعربت عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.

 
gnews

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