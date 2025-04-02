السعودية تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى واستهداف الاحتلال لعيادة

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى.

اضافة اعلان