السعودية تدين هدم الاحتلال لمبان تابعة للأونروا في القدس

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قالت الوزارة في بيان: "المملكة تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات، وللنهج الإسرائيلي القائم على مواصلة جرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية".
وأضافت: "تعرب المملكة عن دعمها لوكالة "الأونروا" في مهمتها الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتطالب المجتمع الدولي بحماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها والمنشآت التابعة لها".
-
أخبار متعلقة
-
السياحة العالمية تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
-
وزير الخزانة الأمريكي يشكك بقدرة الأوروبيين على مواجهة رسوم ترامب
-
"مفاجأة" تحت الجليد تُربك حسابات ترامب في غرينلاند
-
لافروف: روسيا لا تتبنى أي خطط للاستيلاء على غرينلاند
-
الجيش الإسرائيلي يفجر منزلين في جنوب لبنان
-
الجيش الإسرائيلي يفجر منزلين في جنوب لبنان
-
اعتقال المئات من مثيري الشغب في إيران
-
تصرفات ترامب تهدد بسحب بساط تنظيم مونديال 2026 من أمريكا