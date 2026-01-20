السعودية تدين هدم الاحتلال لمبان تابعة للأونروا في القدس

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات هدم مبانٍ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قالت الوزارة في بيان: "المملكة تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه الممارسات، وللنهج الإسرائيلي القائم على مواصلة جرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية".