السعودية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية السعودية رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلة إن مثل هذه التصريحات تستهدف صرف النظر عن جرائم الاحتلال المتتالية في غزة.



وأضافت -في بيان- أن المملكة العربية السعودية تثمن شجب واستهجان ورفض ما صرح به نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

اضافة اعلان