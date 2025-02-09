السعودية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

وأضافت -في بيان- أن المملكة العربية السعودية تثمن شجب واستهجان ورفض ما صرح به نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
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