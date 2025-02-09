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السعودية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 07:39 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الخارجية السعودية رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، قائلة إن مثل هذه التصريحات تستهدف صرف النظر عن جرائم الاحتلال المتتالية في غزة.

وأضافت -في بيان- أن المملكة العربية السعودية تثمن شجب واستهجان ورفض ما صرح به نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

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وأفادت بأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.

 
gnews

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