السعودية تصدر دليلًا بالتعليمات والإرشادات لموسم الحج 1447هـ

الوكيل الإخباري- اصدرت وزارة الداخلية السعودية، دليلًا بالتعليمات والإرشادات التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسك الحج لهذا العام 1447 هـ بأمان ويسر وطمأنينة.

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف، والتعريف بمسارات وممرات المشاة المخصصة لوصول ضيوف الرحمن إلى أماكن الطواف والسعي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.