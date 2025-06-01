السعودية تضبط 415 مكتبا وهميا للحج وتعيد 269 ألف مخالف

الوكيل الإخباري- ضبطت السلطات السعودية نحو 415 مكتبًا وهميًا للحج، في إطار حملتها لمكافحة الحملات غير النظامية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أعادت 269 ألف شخص لا يحملون تصاريح رسمية لأداء المناسك.

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وقال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، إنه تم تطبيق العقوبات المقررة على 23 ألف مقيم ممن حاولوا الحج دون تصريح، وحجز أكثر من 5 آلاف مركبة مخالفة كانت تخطط لنقل الحجاج بشكل غير نظامي.



وأكد الجاهزية الكاملة لقوات أمن الحج لأداء جميع المهام الأمنية، مشيرًا إلى أن الخطط الأمنية تضمنت جميع الجوانب المتعلقة بحفظ الأمن والنظام في جميع مراحل الحج.



وأوضح أنه تم تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية والتجهيزات التقنية لدعم هذه الخطط، بما يشمل تعزيز قدرات التغطية الميدانية، إضافة إلى العمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستحداث تجارب لطائرات "الدرونز" والكاميرات الحرارية، خاصة في الطوق الخارجي لمكة المكرمة.