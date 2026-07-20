السعودية تطلق تأشيرة عمرة متعددة الدخول وإقامة 90 يوماً

وأكدت الوزارة أن إطلاق التأشيرة يأتي امتدادًا للدعم الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القيادة، وفي سياق تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تيسير القدوم، وإثراء التجربة، ورفع كفاءة الخدمات.
وأوضحت أن مدة الإقامة المتاحة تحتسب بصورة تراكمية من إجمالي 90 يومًا، وفق عدد أيام بقاء المعتمر في المملكة خلال كل زيارة، بما يمنحه إمكانية الاستفادة من التأشيرة في زيارات متعددة طوال مدة صلاحيتها، وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- "واس".
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا في ظل التصعيد مع إيران
-
نيويورك تايمز: البنتاغون يخفي إصابة العشرات من أفراد الجيش الأميركي في حرب إيران
-
واشنطن بوست: أميركا تخطط لحرب أوسع نطاقا على إيران
-
البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 4 دولارات للجالون
-
طهران: يمكن السعي لمفاوضات مع واشنطن بما يراعي مصالحنا
-
قصف على مدينة بوشهر الإيرانية التي تضم محطة نووية مدنية
-
موسكو: أكثر من 400 طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه العاصمة الروسية
-
روبيو "منفتح" على لقاء نظيريه الصيني والروسي خلال اجتماع آسيان في مانيلا