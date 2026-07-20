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السعودية تطلق تأشيرة عمرة متعددة الدخول وإقامة 90 يوماً

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
 
الإثنين، 20-07-2026 12:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن إطلاق تأشيرة العمرة متعددة الدخول، التي تتيح للمستفيد دخول المملكة عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يومًا من تاريخ الإصدار، بإجمالي إقامة يصل إلى 90 يومًا خلال فترة سريان التأشيرة، في خطوة تهدف إلى تيسير رحلة المعتمر، وتوفير خيارات أكثر مرونة للتخطيط للزيارة وأداء العمرة.

وأكدت الوزارة أن إطلاق التأشيرة يأتي امتدادًا للدعم الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن من القيادة، وفي سياق تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن في تيسير القدوم، وإثراء التجربة، ورفع كفاءة الخدمات.

وأوضحت أن مدة الإقامة المتاحة تحتسب بصورة تراكمية من إجمالي 90 يومًا، وفق عدد أيام بقاء المعتمر في المملكة خلال كل زيارة، بما يمنحه إمكانية الاستفادة من التأشيرة في زيارات متعددة طوال مدة صلاحيتها، وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- "واس".

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وبينت الوزارة أن الاستفادة من التأشيرة تتطلب شراء باقة خدمات من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين في منظومة "نسك" لكل زيارة، على ألا تتجاوز مدة الباقة عدد الأيام المتبقية والمتاحة في التأشيرة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لمدد البرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين، وأضافت أن دخول المملكة بموجب التأشيرة يرتبط بإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل القدوم، ومواءمة موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة، إلى جانب استيفاء متطلبات أهلية السفر والدخول.

 
 


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