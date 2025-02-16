السعودية تعلق على الأحداث في لبنان

وأعربت السعودية في بيانها عن "دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل)".
وجددت المملكة "الدعم والثقة في ما يتخذه فخامة الرئيس جوزيف عون، ودولة رئيس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهمات وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار".
ومساء الخميس، شهدت محيطات مطار بيروت الدولي حالة من الفوضى بعد أن قطع عشرات الشبان الطرق المؤدية إليه، ردا على قرار السلطات بعدم استقبال رحلتين لخطوط "ماهان" الإيرانية كانتا متجهتين من طهران إلى بيروت.
-
أخبار متعلقة
-
وزير خارجية أميركا يلتقي نتنياهو لبحث "استمرار اتفاق غزة"
-
طوكيو تطالب واشنطن بإعفائها من رسوم ترامب الجمركية
-
"حزب الله" يطالب الحكومة بحماية المعتصمين في بيروت ويستنكر تفريقهم
-
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على الأغذية الأمريكية
-
الصين تختبر سفينة حربية من جيل جديد
-
الولايات المتحدة.. ترحيل دفعة ثانية من المهاجرين الهنود المخالفين
-
مصر تعلن موعد تحري هلال رمضان
-
صفقة ترامب لدعم زيلينسكي.. الموارد الأوكرانية مقابل سداد قيمة المساعدات السابقة