السعودية تعلق على الأحداث في لبنان

الوكيل الإخباري- أصدرت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد بيانا حول الأحداث الأخيرة في لبنان.



وأعربت السعودية في بيانها عن "دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل)".

اضافة اعلان



وجددت المملكة "الدعم والثقة في ما يتخذه فخامة الرئيس جوزيف عون، ودولة رئيس الوزراء نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهمات وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار".



ومساء الخميس، شهدت محيطات مطار بيروت الدولي حالة من الفوضى بعد أن قطع عشرات الشبان الطرق المؤدية إليه، ردا على قرار السلطات بعدم استقبال رحلتين لخطوط "ماهان" الإيرانية كانتا متجهتين من طهران إلى بيروت.

RT