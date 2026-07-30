الخميس 2026-07-30 09:33 م

السعودية تعلن استكمال ترتيبات تأسيس التحالف البحري الدفاعي

ب
أرشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 08:00 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، استكمال مناقشات الترتيبات التأسيسية لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، خلال اجتماع استضافته السعودية، بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلين عن 43 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

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وقالت الوزارة في بيان، إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية، والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الجنسيات.


وأضافت أن المشاركين بحثوا التهديدات المتزايدة للأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، مؤكدين أهمية توحيد الجهود للحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية.


كما ناقش الاجتماع مشروع ميثاق التحالف، ووثائقه المرجعية، وهيكله التنظيمي، وآليات القيادة والسيطرة، وخطط العمل المستقبلية، بما يضمن إنشاء إطار مؤسسي فاعل للتعاون الدفاعي البحري بين الدول المشاركة.


وأفادت الوزارة بأنه جرى الاتفاق على مواصلة استكمال الإجراءات التأسيسية، بما يشمل الصيغة النهائية لميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، واستكمال المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة تمهيدًا لإطلاق التحالف ومباشرة مهامه.


وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يمثل مبادرة دفاعية مفتوحة أمام الدول الراغبة في الانضمام، وتهدف إلى تعزيز أمن الممرات البحرية الدولية وحماية حرية الملاحة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 
 


gnews

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