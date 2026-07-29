السعودية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت مواقع في العراق

07:09 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء، أن القوات المسلحة السعودية، وبالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، نفذت ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق، قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت منشآت بترولية في المملكة. اضافة اعلان





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية إن العملية جاءت عقب اعتراض وتدمير عدد من المسيّرات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض، مؤكدًا أن تلك الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات موالية لإيران.



وشدد على أن السعودية لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي اعتداء تتعرض له.



وجاء الإعلان عن الضربات الأميركية السعودية بعد ساعات من قول السعودية إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيّرة أُطلقت من العراق.



وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه في أقل من يومين، في وقت تضغط فيه الرياض على بغداد لمنع استخدام أراضيها منطلقًا لهجمات على منشآت نفطية سعودية.



وأمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بفتح تحقيق، يوم الاثنين، في الهجمات بالطائرات المسيّرة، وأضاف أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه ضد دول الجوار.





