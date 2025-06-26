السعودية تعيد إصدار تأشيرات الزيارة العائلية

لا تتاح خدمة طلب الزيارة العائلية لجميع المهن. يجب أن يكون المقيم (مقدم الطلب) حاملًا لإقامة سارية المفعول ويعمل في إحدى المهن غير الفردية (مثل عامل منزلي، سائق خاص، إلخ). بشكل عام، تُقبل طلبات المهن العليا والمتوسطة.
لضمان قبول الطلب، وضعت السلطات السعودية مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المقيم ، منها توفر إقامة سارية، وأن تكون مهنة المقيم من المهن المعتمدة لتقديم هذا النوع من الطلبات، وكذلك تصديق الطلب إلكترونيًا من جهة عمل المقيم.
وأهم المهن المقبولة في هذا الإطار هى: المهندسون والأطباء والمدرسون، والفنيون بمختلف تخصصاتهم، والمحاسبون والمسوقون والإداريون، وأي مهنة غير مصنفة كـ "عمالة فردية".
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