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السعودية تعيد إصدار تأشيرات الزيارة العائلية

علم السعودية
السعودية
 
الخميس، 26-06-2025 12:39 م

الوكيل الإخباري-    أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أن خدمات إصدار تأشيرات الزيارة العائلية، استؤنفت بشكل كامل بعد انتهاء موسم الحج. فبعد التوقف المؤقت الذي امتد من 29 أبريل إلى 11 يونيو 2025، أصبح بإمكان المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات تقديم طلبات استقدام ذويهم من الدرجة الأولى مرة أخرى عبر المنصات الرسمية.

لا تتاح خدمة طلب الزيارة العائلية لجميع المهن. يجب أن يكون المقيم (مقدم الطلب) حاملًا لإقامة سارية المفعول ويعمل في إحدى المهن غير الفردية (مثل عامل منزلي، سائق خاص، إلخ). بشكل عام، تُقبل طلبات المهن العليا والمتوسطة.

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لضمان قبول الطلب، وضعت السلطات السعودية مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المقيم ، منها توفر إقامة سارية، وأن تكون مهنة المقيم من المهن المعتمدة لتقديم هذا النوع من الطلبات، وكذلك تصديق الطلب إلكترونيًا من جهة عمل المقيم.

 

وأما الزائر، فأهم الشروط التي يجب توفرها، هي قرابة من الدرجة الأولى، وجواز سفر سارى، وألا يقل عمر الزائر عن 18 عامًا، ما لم يكن برفقة أحد والديه، مع اجتياز الفحص الطبي الشامل، بالإضافة إلى الحصول على اللقاحات التي تحددها وزارة الصحة السعودية ضد الأمراض المعدية.


وأهم المهن المقبولة في هذا الإطار هى: المهندسون والأطباء والمدرسون، والفنيون بمختلف تخصصاتهم، والمحاسبون والمسوقون والإداريون، وأي مهنة غير مصنفة كـ "عمالة فردية".

 
gnews

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