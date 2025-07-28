السعودية تكشف عن شرط وحيد للتطبيع مع إسرائيل

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنه لا مصداقية ولا مبرر لأي حديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل الحرب والقتل في قطاع غزة.



وقال بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي على هامش أعمال مؤتمر نيويورك حول القضية الفلسطينية: "السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف والمعاناة هو تطبيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية سيحقق السلام وإقامة علاقات مع "إسرائيل" لن يحدث بلا إقامة دولة فلسطينية".



وأشار إلى أنه لا مصداقية ولا مبرر لأي حديث عن التطبيع مع إسرائيل في ظل الحرب والقتل في قطاع غزة.

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وشدد على أنه بلاده ملتزمة بدعم جهود السلطة الفلسطينية والعمل مع المجتمع الدولي في إعادة إعمار غزة، مضيفا أنه "يمكن التحدث عن التطبيع بعد قيام دولة فلسطين ونريد أن يكون هناك ممثل واحد للشعب الفلسطيني وهو السلطة".



وانطلقت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال «المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة.



ويهدف المؤتمر إلى طرح مسار زمني يؤسس لدولة فلسطينية ذات سيادة ينهي الاحتلال على أرضها على أساس حل عادل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.