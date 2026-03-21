الأحد 2026-03-22 12:42 ص

السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة

السبت، 21-03-2026 11:36 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت السعودية إشعار الملحق العسكري في سفارة إيران ومساعده وثلاثة من أعضاء البعثة بوجوب مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة، معتبرة إياهم أشخاصا غير مرغوب بهم.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة "لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها".

وحذّرت الخارجية السعودية من أن "الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيداً من التصعيد"، مؤكدة أن لذلك "أثراً بالغاً على العلاقات حالياً ومستقبلاً" مع إيران.
 
 


