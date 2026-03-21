السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة للمغادرة

الوكيل الإخباري- أعلنت السعودية إشعار الملحق العسكري في سفارة إيران ومساعده وثلاثة من أعضاء البعثة بوجوب مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة، معتبرة إياهم أشخاصا غير مرغوب بهم.





وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة "لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها".



وحذّرت الخارجية السعودية من أن "الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيداً من التصعيد"، مؤكدة أن لذلك "أثراً بالغاً على العلاقات حالياً ومستقبلاً" مع إيران.









