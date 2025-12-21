السعودية تنفّذ حكم القتل تعزيرًا بحق مهربي مخدرات في مكة

وقالت الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم كلٌّ من هدايت قل عزيز خان وأمير خان فضل عزيز – باكستانيي الجنسية – على تهريب مادّتَي الميثامفيتامين والهيروين المخدِّرتين في أحشائهما إلى المملكة، وبفضلٍ من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة".
وأوضحت الوزارة أنه بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، "صدر بحقهما حكمٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، مشيرةً إلى أنه تم تنفيذ الحكم بالجانيين، اليوم، بمنطقة مكة المكرمة.
وجاء في ختام البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن السعودي والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروّجيها، لما تسببه من إزهاقٍ للأرواح البريئة، وفسادٍ جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاكٍ لحقوقهم، محذّرةً في الوقت نفسه كلَّ من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".
روسيا اليوم
