السعودية.. عاصفة غبارية تحول النهار إلى ليل - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة وادي الدواسر في السعودية عاصفة غبارية شديدة، وأدى الغبار الكثيف إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية، وحجب الأفق بالمنطقة.



وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة توثق العاصفة الغبارية، والتي قالت إنها حولت النهار إلى ليل لحظة دخولها المنطقة.

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- pic.twitter.com/OPDNgvBlU3 تايم لابس لحظة تقديم العاصفة الجدارية و دخولها وادي الدواسر مغرب هذا اليوم 😱 March 20, 2025



وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن الأتربة المثارة التي تأثرت بها وادي الدواسر، كانت نتيجة تيارات هابطة من سحب رعدية نشطة بين منطقتي بيشة ووادي الدواسر.

الأتربة المثارة التي تأثرت بها #وادي_الدواسر عصر الأمس كانت نتيجة تيارات هابطة من سحب رعدية نشطة بين بيشة ووادي الدواسر، حيث بلغت سرعة الرياح 28 عقدة (حوالي 52 كم/س) وفقاً لمحطة الرصد في مطار وادي الدواسر، واستمرت قرابة الساعة.. كما أن كثافة الكثبان الرملية ساهمت في تصاعد هذه… pic.twitter.com/rphOdRYP13 March 22, 2025

وأضاف أن سرعة الرياح بلغت 28 عقدة (حوالي 52 كم/س) وفقا لمحطة الرصد في مطار وادي الدواسر، واستمرت قرابة الساعة كما أن كثافة الكثبان الرملية ساهمت في تصاعد هذه الموجة الغبارية.



وأصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة، تحذيرات للسكان بتجنب الخروج إلا للضرورة وارتداء الكمامات للوقاية من تأثير الغبار على الجهاز التنفسي.