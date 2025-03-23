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السعودية.. عاصفة غبارية تحول النهار إلى ليل - فيديو

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جانب من العاصفة الترابية
 
الأحد، 23-03-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة وادي الدواسر في السعودية عاصفة غبارية شديدة، وأدى الغبار الكثيف إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية، وحجب الأفق بالمنطقة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة توثق العاصفة الغبارية، والتي قالت إنها حولت النهار إلى ليل لحظة دخولها المنطقة.

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وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن الأتربة المثارة التي تأثرت بها وادي الدواسر، كانت نتيجة تيارات هابطة من سحب رعدية نشطة بين منطقتي بيشة ووادي الدواسر.

 


وأضاف أن سرعة الرياح بلغت 28 عقدة (حوالي 52 كم/س) وفقا لمحطة الرصد في مطار وادي الدواسر، واستمرت قرابة الساعة كما أن كثافة الكثبان الرملية ساهمت في تصاعد هذه الموجة الغبارية.


وأصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة، تحذيرات للسكان بتجنب الخروج إلا للضرورة وارتداء الكمامات للوقاية من تأثير الغبار على الجهاز التنفسي.

 

RT

 
 
gnews

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