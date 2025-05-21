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السعودية: غرامة مالية ضخمة على الحجاج المخالفين

علم السعودية
السعودية
 
الأربعاء، 21-05-2025 12:36 م
الوكيل الإخباري-   حذرت وزارة الداخلية السعودية من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، مؤكدة أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح.اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة، أنه "سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس”.
 
gnews

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