السعودية: غرامة مالية ضخمة على الحجاج المخالفين

وأوضحت الوزارة، أنه "سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس”.
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