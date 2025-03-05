 
الأربعاء 2025-03-05 02:03 ص
 

السعودية: نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
الأربعاء، 05-03-2025 01:24 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رفض الرياض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على رفض الاستيطان والسعي لتهجير الفلسطينيين.اضافة اعلان


وأضاف في كلمة خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة، الثلاثاء، أن السعودية مع حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، مؤكدا ضرورة إيجاد ضمانات دولية تثبت وقف النار في غزة.

كما أوضح أن إعمار غزة يجب أن يتم ببقاء أهلها فيها، رافضا المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقال إن السعودية تقف مع السلطة الفلسطينية في إجراءاتها تجاه الأمن والاستقرار.
 
gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة قرارات لجانه بشأن مشاريع قوانين

غزة

فلسطين الدفاع المدني يعلن انتشال جثامين 48 فلسطينيا شمال قطاع غزة

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

عربي ودولي السعودية: نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع لـ السيسي: حريصون على بدء صفحة جديدة من العلاقات

هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي - رابط

أخبار محلية هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي - رابط

غزة

فلسطين حماس ترحب بالموقف العربي الرافض محاولات التهجير وبالخطة العربية لإعادة إعمار غزة

القمة العربية

عربي ودولي الرئاسة المصرية: القادة العرب أعلنوا دعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير

الأمن العام

أخبار محلية الأمن يكشف ملابسات اختلاق جريمة في الزرقاء



 




الأكثر مشاهدة