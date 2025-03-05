السعودية: نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف في كلمة خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة، الثلاثاء، أن السعودية مع حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، مؤكدا ضرورة إيجاد ضمانات دولية تثبت وقف النار في غزة.
كما أوضح أن إعمار غزة يجب أن يتم ببقاء أهلها فيها، رافضا المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال إن السعودية تقف مع السلطة الفلسطينية في إجراءاتها تجاه الأمن والاستقرار.
-
أخبار متعلقة
-
الشرع لـ السيسي: حريصون على بدء صفحة جديدة من العلاقات
-
الرئاسة المصرية: القادة العرب أعلنوا دعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير
-
البيان الختامي للقمة العربية غير العادية في القاهرة
-
القمة العربية تشجع الدول على طرح مبادرات مشابهة بـ "استعادة الأمل" الأردنية
-
القمة العربية غير العادية تواصل أعمالها في القاهرة
-
الخارجية الأميركية: روبيو أكد لنتنياهو دعم واشنطن الثابت لإسرائيل
-
الرئيس السوري: ما يحدث اليوم في غزة جرس إنذار لنا جميعا
-
غوتيريش: نثمن عمل أونروا وندعو لدعمها بشكل كامل