السعودية: نرفض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رفض الرياض بشكل قاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على رفض الاستيطان والسعي لتهجير الفلسطينيين. اضافة اعلان





وأضاف في كلمة خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة، الثلاثاء، أن السعودية مع حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، مؤكدا ضرورة إيجاد ضمانات دولية تثبت وقف النار في غزة.



كما أوضح أن إعمار غزة يجب أن يتم ببقاء أهلها فيها، رافضا المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.



وقال إن السعودية تقف مع السلطة الفلسطينية في إجراءاتها تجاه الأمن والاستقرار.