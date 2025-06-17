الثلاثاء 2025-06-17 04:01 ص
 

السفارة الصينية في إسرائيل تنصح المواطنين بالمغادرة

علم الصين
علم الصين
 
الثلاثاء، 17-06-2025 03:44 ص
الوكيل الإخباري-   ناشدت السفارة الصينية في إسرائيل، مواطنيها على العودة إلى أو مغادرة إسرائيل عبر المعابر الحدودية البرية في أسرع وقت ممكن نظرا لتدهور الوضع الأمني واستمرار إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت السفارة في إشعار عبر وي تشات الثلاثاء "في الوقت الحالي، يستمر الصراع الإسرائيلي الإيراني في التصاعد مع تضرر المنشآت المدنية وتزايد الخسائر المدنية مما يزيد الوضع الأمني سوءا".

وأوصى الإشعار المواطنين الصينيين بالمغادرة عبر المعبر البري باتجاه الأردن.
 
gnews

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