السفارة الصينية في إسرائيل تنصح المواطنين بالمغادرة

وقالت السفارة في إشعار عبر وي تشات الثلاثاء "في الوقت الحالي، يستمر الصراع الإسرائيلي الإيراني في التصاعد مع تضرر المنشآت المدنية وتزايد الخسائر المدنية مما يزيد الوضع الأمني سوءا".
وأوصى الإشعار المواطنين الصينيين بالمغادرة عبر المعبر البري باتجاه الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل ترامب: يجب أن أعود إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن
-
الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران
-
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مُسيرات أطلقت نحو إسرائيل
-
ماكرون: الرغبة في تغيير النظام في إيران بالقوة ستكون خطأ استراتيجيا
-
البيت الأبيض: ترامب سيغادر قمة مجموعة السبع بسبب الأحداث في الشرق الأوسط
-
وسائل إعلام: الدفاع الجوي الإيراني ينشط في نطنز قرب المنشآت النووية الرئيسية
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مواقع بالجولان
-
مواقع إسرائيلية: توقع مزيدا من الهجمات الإيرانية خلال الساعات المقبلة