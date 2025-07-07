السلطات الإماراتية تنفي أنباء منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية

الوكيل الإخباري- أكدت الهيئة الإماراتية للهوية والجمارك وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية.

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وأوضح البيان أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسميا، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.