السلطات الإندونيسية تحدد الجماعة المسلحة المسؤولة عن مقتل طيار أمريكي في بابوا

الوكيل الإخباري- أكدت قوة إنفاذ القانون التابعة لعملية "سلام كارتينز" في إندونيسيا أن جماعة "باكوسيب" المسلحة تقف وراء مقتل الطيار الأمريكي نيكولاس إف. جوسيلين.



ووفقا لوكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء، تُعد جماعة باكوسيب فصيلا متمردا حديث التشكيل يقوده شخص يُدعى إم. مبالينجا.

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وصرح رئيس قوة المهام، مفوض الشرطة إيجي إيرا أدهيناتا، أمس السبت: "استنادا إلى عدد من المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدّعي جماعة باكوسيب أنها جزء من الشبكة التي يقودها إلكيوس كوباك في منطقة ياهوكيمو".



وأوضح أن قوة المهام بدأت، عقب الهجوم الذي وقع الخميس وأسفر عن مقتل الطيار، تحقيقا واسعا شمل استجواب الشهود، وإجراء المقابلات، وجمع المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة مكثفة لمواقع التواصل الاجتماعي.



وتمت الإشارة إلى أن السلطات لا تزال تحقق في طبيعة العلاقة بين جماعة باكوسيب والفصيل الذي يقوده إلكيوس كوباك، وقال أدهيناتا: "أكدت عملية تحديد الهوية أن إم. مبالينجا هو منفذ الهجوم."



ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد الدافع وراء الهجوم، إلا أن تسجيلا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الجماعة المسلحة وهي تهدد أي طائرة تعمل في المنطقة التي أعلنتها منطقة لعملياتها.



وكانت الجماعة المتمردة في إقليم بابوا الواقع بأقصى شرق إندونيسيا قد أعلنت مؤخرا عن مقتل طيار أمريكي بعد استهداف الطائرة الصغيرة التي كان يقودها أثناء هبوطها في مدرج بمنطقة نائية، بزعم أنه "خالف الحظر" الذي فرضته على الرحلات الجوية المدنية داخل المنطقة التي تعتبرها نطاقا لعملياتها، فيما نجا بقية ركاب الطائرة.