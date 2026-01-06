السلطات السورية تعلق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني في بيانها: "جاء القرار نظرا لاستهداف تنظيم قسد الأحياء السكنية في مدينة حلب".
وأشارت صحيفة "الوطن" السورية، إلى أن مدة تعليق الرحلات ستكون 24 ساعة في حال لم يتم تمديدها، على خلفية تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد).
