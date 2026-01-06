السلطات السورية تعلق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب الدولي.



وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني في بيانها: "جاء القرار نظرا لاستهداف تنظيم قسد الأحياء السكنية في مدينة حلب".

اضافة اعلان



وأشارت صحيفة "الوطن" السورية، إلى أن مدة تعليق الرحلات ستكون 24 ساعة في حال لم يتم تمديدها، على خلفية تصاعد الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد).



