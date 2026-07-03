السلطات السورية تعلن المباشرة في محاكمات بأحداث السويداء

08:55 م

الوكيل الإخباري- باشرت السلطات في دمشق جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق، وفق ما أوردت وزارة العدل السورية الجمعة. اضافة اعلان





وقال رئيس لجنة التحقيق في تصريح نشرته وزارة العدل السورية، إن النيابة العامة العسكرية باشرت "إحالة عدد من الأشخاص إلى قاضي التحقيق"، مشيرا الى أن بعض القضايا أحيلت إلى "محكمة الجنايات العسكرية في دمشق".



وأضاف أن المحكمة بدأت النظر فيها "بجلسات علنية اعتبارا من 1 تموز/يوليو بحضور المتهمين ووكلائهم ووفق الاجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة"، موضحا أن الغاية من هذه الاجراءات "التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات... بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال".



وكانت اللجنة أعلنت عقب تشكيلها، إعداد "قائمة مشتبه بهم من (وزارتي) الدفاع والداخلية وفصائل درزية ومدنيين بينهم بدو وعشائر بـ(ارتكاب) جرائم وانتهاكات جسيمة".



وشهدت المحافظة، وعلى مدى أسبوع في تموز/يوليو 2025، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو، تحوّلت إلى مواجهات بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.





