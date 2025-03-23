السلطات الفنزويلية تصادر حوالي 10 أطنان من الكوكايين

وقال كابيلو خلال مؤتمر صحفي: "إجمالا... 9866 كيلوغراما من الكوكايين عالي النقاء. دوائر المعارضة في حالة صدمة بالتأكيد. أعيد وأكرر للعالم أجمع أن ممثلي المعارضة، وعلى رأسهم السيدة ماريا كورينا ماتشادو متورطون في هذه العملية".
وتجري عملية البرق في ولاية زوليا الكاريبية، التي تقع على الحدود مع كولومبيا.
وقامت قوات الأمن الفنزويلية في منتصف شهر مارس بتفكيك شبكة لتهريب المخدرات هناك واعتقلت 9 أشخاص، من بينهم رئيسا بلديتي ميراندا وألميرانتي باديا.
على مدى الأيام السبعة الماضية من العملية، ألقت قوات الأمن القبض على العديد من المرتبطين بتجارة المخدرات في زوليا، بمن فيهم المدعون العامون والقضاة، فضلا عن أربعة رؤساء بلديات.
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