السودان.. البرهان يعين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية

وقد أدى كل من الفريق حسن داؤود كبرون كيان، القسم أمام البرهان، وزيرا للدفاع، والفريق بابكر سمرة مصطفى وزيرا للداخلية.
وقد حضر أداء القسم، رئيس "حكومة الأمل" د. كامل إدريس، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د . محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر.
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