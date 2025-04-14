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السودان.. الدعم السريع تعلن سيطرتها على مخيم "زمزم" في دارفور

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 14-04-2025 03:03 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت قوات الدعم السريع السودانية الأحد سيطرتها على مخيم كبير للنازحين في شمال دارفور، بعد هجوم استمر أربعة أيام، أدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى.

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وبحسب وكالة "رويترز" تركز القتال حول مخيم "زمزم" الذي يؤوي إلى جانب مخيم أبو شوك المجاور نحو 700 ألف نازح جراء الحرب في السودان. وأفادت منظمات إغاثة بأن الهجوم دمر ملاجئ وأسواقا ومرافق للرعاية الصحية.

 

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان، "قامت قواتنا بنشر وحدات عسكرية لتأمين المدنيين والعاملين في الحقل الطبي الإنساني في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور بعد تمكنها من تحرير مخيم زمزم بشكل كامل".

 
gnews

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