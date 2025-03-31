السوريون يؤدون أول صلاة عيد بعد سقوط بشار الأسد

كما شهدت ساحة الجندي المجهول فوق جبل قاسيون شمال العاصمة دمشق -ولأول مرة- أداء صلاة العيد بمشاركة الآلاف من الرجال والنساء.
وأدى الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ووزراء آخرون، ومفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي، وعدد من ضباط وزارة الدفاع، صلاة عيد الفطر في مصلى قصر "الشعب" الرئاسي في العاصمة دمشق.
وقال الشرع في كلمة له عقب الصلاة إن "سوريا أمامها طريق طويل وشاق ولكنها تملك كل مقومات البناء على جميع المستويات".
وأضاف الشرع أنه رفض المحاصصة في تشكيل الحكومة الجديدة لأن التقسيم السياسي سيؤدي إلى تعطيل عملها، داعيا السوريين إلى التوافق لأن جميع الخطوات لن ترضي الجميع، على حد قوله.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية يوم 29 يناير/كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للنظام ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.
ووقَّع الشرع في 13 مارس/آذار الجاري إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
الجزيرة
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