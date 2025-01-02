السويد تخصص أكثر من 27 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت

وقالت وزارة الدفاع السويدية في بيان: "قررت الحكومة تخصيص 300 مليون كرونة سويدية (27.1 مليون دولار) كدعم غير مباشر للدفاع الجوي الأوكراني. وسيتم إرسال الأموال إلى رومانيا لتعويض صواريخ باتريوت التي تم نقلها إلى أوكرانيا".
وكما أوضحت الوزارة، فقد تم تخصيص الأموال من حزم المساعدات المعلن عنها مسبقا لأوكرانيا.
وفي يونيو الماضي، وافق مجلس الدفاع الأعلى في رومانيا على نقل نظام الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا.
يذكر أن أوكرانيا طلبت من الدول الغربية أكثر من مرة تقديم وسائل للدفاع الجوي بالذات.
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