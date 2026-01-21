السويد والنرويج ترفضان الانضمام لمجلس السلام

كما أعلنت رئاسة وزراء مملكة النرويج رفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".
وفي وقت سابق، أفادت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون، بأن فرنسا في هذه المرحلة "لا تعتزم تلبية" دعوة الانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لافتة إلى أنه "يثير تساؤلات جوهرية".
