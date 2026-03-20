السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن، مجددا رفض وإدانة القاهرة القاطعين للاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي تستهدف أراضي الدول العربية ومحاولات الإضرار بأمنها ومقدراتها.

وجاءت تصريحات السيسي خلال جولة خليجية قصيرة شملت الإمارات وقطر، حيث استهل زيارته إلى أبوظبي بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا دعم مصر الكامل للإمارات في الظروف الحالية، ومساندتها للإجراءات التي تتخذها القيادة الإماراتية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومصالح شعبها.