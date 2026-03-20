الجمعة 2026-03-20 06:02 ص

السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الجمعة، 20-03-2026 02:21 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن، مجددا رفض وإدانة القاهرة القاطعين للاعتداءات الآثمة وغير المبررة التي تستهدف أراضي الدول العربية ومحاولات الإضرار بأمنها ومقدراتها.

وجاءت تصريحات السيسي خلال جولة خليجية قصيرة شملت الإمارات وقطر، حيث استهل زيارته إلى أبوظبي بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا دعم مصر الكامل للإمارات في الظروف الحالية، ومساندتها للإجراءات التي تتخذها القيادة الإماراتية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومصالح شعبها.


وشدد الرئيس المصري على رفض وإدانة الاعتداءات الإيرانية على الإمارات والدول العربية، مؤكدا أن أمن دول الخليج العربي يعد امتدادًا للأمن القومي المصري، واستعداد القاهرة لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج.

 
 


الأكثر مشاهدة